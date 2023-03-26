Наша компания поставляет бронелисты различной толщины (в зависимости от требуемого заказчиком класса защиты) и размеров (по предварительному согласованию). Стандартный размер листа 1240×2500 мм. Возможна поставка лазерного кроя броневых листов (по предварительному согласованию с заказчиком).

Наши бронелисты сертифицированы на соответствие следующим нормативным документам: ГОСТ Р 50963-96 п.4.1; ГОСТ Р 51112-97 п.4.1; ГОСТ 34282-2017 п.4.1. по классам защиты Бр2, Бр3,Бр4 и Бр5 100%-й контроль качества и технологий производства всей продукции гарантирует стабильный комплекс свойств у каждого выпускаемого нами броневого листа. Все отгружаемые заказчикам партии броневых листов проходят обязательный цикл испытаний на пулестойкость в аккредитованных исследовательских учреждениях ГИС РФ АО «ЦНИИТОЧМАШ» и АО «НИИ СТАЛИ».