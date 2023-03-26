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ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДАЖА

БРОНЕЛИСТОВ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО БРОНЕВОЙ СТАЛИ МАРКИ А550

МЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМ:

  • пулестойкую сталь А550
  • бронепластины для бронежилетов
  • бронеконструкции, бронеколпаки
  • бронированные пулестойкие двери
  • взрывостойкие кабины
  • фронтальные пулеулавливатели

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ПРОТИВОПУЛЬНУЮ БРОНЕВУЮ СТАЛЬ ВЫСОКОЙ ТВЁРДОСТИ

А550

О нас

Наша компания поставляет бронелисты различной толщины (в зависимости от требуемого заказчиком класса защиты) и размеров (по предварительному согласованию). Стандартный размер листа 1240×2500 мм. Возможна поставка лазерного кроя броневых листов (по предварительному согласованию с заказчиком).

Наши бронелисты сертифицированы на соответствие следующим нормативным документам: ГОСТ Р 50963-96 п.4.1; ГОСТ Р 51112-97 п.4.1; ГОСТ 34282-2017 п.4.1. по классам защиты Бр2, Бр3,Бр4 и Бр5 100%-й контроль качества и технологий производства всей продукции гарантирует стабильный комплекс свойств у каждого выпускаемого нами броневого листа. Все отгружаемые заказчикам партии броневых листов проходят обязательный цикл испытаний на пулестойкость в аккредитованных исследовательских учреждениях ГИС РФ АО «ЦНИИТОЧМАШ» и АО «НИИ СТАЛИ».

БРОНЕЛИСТЫ
МАРКА СТАЛИ А550

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ БРОНЕВЫЕ ЛИСТЫ МАРКИ 45ХСНМФБА В НАЛИЧИИ:

Лист броневой 40ХС2Н2М 2,4х1240х2500 (58кг, Бр2,площадь листа = 3,125 м²) 
Лист броневой 40ХС2Н2М 4,6х1240х2500 (112кг,Бр3,площадь листа = 3,125 м²)
Лист броневой 40ХС2Н2М 6,5х1240х2500 (158кг,Бр4,площадь листа = 3,125 м²)
Лист броневой 40ХС2Н2М 8,0х1240х2500 (194кг,5а  площадь листа = 3,125 м²)

Наша броневая  сталь марки А550 соответствует требованиям ГОСТ Р 50963-96 п.4.1, ГОСТ Р 51112-97 п.4.1, ГОСТ 34282-2017 п.4.1 по классам защиты Бр2, Бр3, Бр4, Бр5  с гарантированной свариваемостью и пулестойкостью.

Броневые листы марки стали А550 поставляются в термически обработанном состоянии,твердость 480 – 550 НВ по Бринеллю. Каждая партия листов проходит баллистические испытания на соответствие требованиям предъявленных к заявленному классу защиты на пулестойкость.

Выпускаемую нами броневую сталь А550 используют в сфере военного и гражданского сектора. А изготавливаемая продукция имеет достаточно широкий перечень, это и:

  • Бронированные автомобили;
  • Автомобили инкассации;
  • Бронированные посты охраны и КПП;
  • Бронированные пулестойкие двери и окна;
  • Передаточные устройства;
  • Бронированные наблюдательные вышки;
  • Стальные бронепластины для бронежилетов;
  • Оборудование для тиров, стрельбищ, фронтальные пулеулавливатели.
СЕРТИФИКАТЫ И ИСПЫТАНИЯ

Наличие специального термического оборудования и высококвалифицированного персонала инженеров и рабочих позволяет нам обеспечивать высокую стабильность качества производимой брони, контроль которого осуществляется с помощью натурных испытаний обстрелом образцов, отрезаемых от серийных листов.

ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБУЕМЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ МЕТОДИКАМ.

СЕРТИФИКАТЫ

СЕРТИФИКАТЫ

ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ ПУЛЕУЛАВЛИВАТЕЛЕЙ ПО ВСЕЙ РОССИИ!

СТРЕЛКОВЫЕ БОЕВЫЕ ТИРЫ

  • ПУЛЕУЛАВЛИВАТЕЛИ 1-5 КЛАССЫ ПО ГОСТУ
  • ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ТИРОВ
  • ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТИРОВ
  • Мишени, гонги, ipsc
БРОНЕКОНСТРУКЦИИ

ФОТО\ВИДЕО

БРОНЕКОЛПАКИ

КАБИНЫ ОХРАНЫ

БРОНИРОВАННЫЕ ДВЕРИ
КОНТАКТЫ

АДРЕС: 
Большой Cампсониевский 32
(бц сампсониевский)

ТЕЛЕФОН: 
+7(921)442-44-27
E-Mail: bronelist@bk.ru

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