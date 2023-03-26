Наша компания поставляет бронелисты различной толщины (в зависимости от требуемого заказчиком класса защиты) и размеров (по предварительному согласованию). Стандартный размер листа 1240×2500 мм. Возможна поставка лазерного кроя броневых листов (по предварительному согласованию с заказчиком).
Лист броневой 40ХС2Н2М 2,4х1240х2500 (58кг, Бр2,площадь листа = 3,125 м²)
Лист броневой 40ХС2Н2М 4,6х1240х2500 (112кг,Бр3,площадь листа = 3,125 м²)
Лист броневой 40ХС2Н2М 6,5х1240х2500 (158кг,Бр4,площадь листа = 3,125 м²)
Лист броневой 40ХС2Н2М 8,0х1240х2500 (194кг,5а площадь листа = 3,125 м²)
Выпускаемую нами броневую сталь А550 используют в сфере военного и гражданского сектора. А изготавливаемая продукция имеет достаточно широкий перечень, это и:
Наличие специального термического оборудования и высококвалифицированного персонала инженеров и рабочих позволяет нам обеспечивать высокую стабильность качества производимой брони, контроль которого осуществляется с помощью натурных испытаний обстрелом образцов, отрезаемых от серийных листов.